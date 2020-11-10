Найден способ экономии на медицинском кислороде

Директор по производству и развитию бизнеса компании «ИнертГаз Медикал» Сергей Потапов заявил, что при подключении пациента на 15 минут к разработанному его фирмой аппарату, уровень кислорода в крови через четыре-пять часов повышается до максимального уровня.

«Результат такой терапии в том, что время пребывания пациента в палате интенсивной терапии сокращается в полтора-два раза», — уточнил он.

Полученную смесь назвали «Гелиокс 30»: соотношение гелия к кислороду составляет 30% на 70%. После ингаляций только одному пациенту из 60 понадобилось подключение к ИВЛ.

«Смесь газов мы давали только тем людям, которых по медицинским показаниям госпитализировали в реанимацию, то есть в довольно тяжелом состоянии, — рассказал главный врач Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Владимир Мануйлов.

Он подчеркнул, что срок пребывания пациентов в реанимации сократился на четыре-пять дней вместо обычных 10−12.

Новый прибор стоит 400 тысяч рублей. По словам разработчиков, в месяц фирма может выпустить до 50 единиц. Одно изделие рассчитано на обслуживание десятка человек. Аппарат планируют зарегистрировать до конца года, тогда на новый метод могут перейти все больницы России.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что 20 регионов заявили о том, что им не хватает медицинского кислорода для лечения пациентов. Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос решается в ручном режиме. В больницы, где наблюдается дефицит кислорода наладили поставки из других субъектов, где газа уже достаточно.

В ближайшее время ведомство вместе с Минздравом рассчитает сколько еще нужно кислорода, чтобы загрузить производство.