Найден способ для ускоренного восстановления после кесарева сечения

Женщины, которые занимаются лечебной физкультурой и записываются на физиотерапию после кесарева сечения, быстрее избавляются от последствий операции: болей, снижения подвижности, рубцов. Исследование провели ученые из университета Миссури в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Women’s Health Physical Therapy.

В исследовании участвовали 72 женщины, которые родили путем кесарева сечения на сроке от 37 до 42 недель. Контрольная группа из 39 новоиспеченных матерей получала стандартное лечение в больнице. Оно включало консультацию по физиотерапии, письменную информацию о лечении рубцов и рекомендованные упражнения для брюшного пресса.

Другие участницы ходили на физиотерапию в течение шести недель. Под ней подразумевалось лечение рубцов, мобилизация нижней части спины и тазобедренного сустава. Частота сеансов — один или два раза в неделю. Также дома они делали упражнения на растяжку и стабилизацию корпуса.

Женщины, которые посещали физиотерапию, намного быстрее избавились от болей и улучшили подвижность после кесарева сечения.

Специалисты оценивали результаты с помощью визуально-аналоговой шкалы боли, анкеты для измерения удовлетворенности пациентов и шкалы уверенности при выполнении самостоятельных упражнений, написал «Ридус».