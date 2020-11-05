Найден самый необычный способ выявления депрессии

Инновационный метод взятия образцов ушной серы может оказаться наиболее дешевым и при этом эффективным способом измерения уровня гормона кортизола, влияющего на уровень стресса. Показатель уровня кортизола в ушной сере стабильнее, чем в других анализах, заявил ведущий исследователь, доктор Андрес Херан-Вивес.

Благодаря новому устройству человек сможет дома и без наблюдения медиков измерять уровень глюкозы и даже антител к коронавирусу.

Инсульт может принести определенные проблемы со здоровьем, в том числе депрессию, предупредил ранее главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы.

Другой врач заявил, что человек страдает от биполярного расстройства, если резкие приливы радости у него сменяются чувством беспомощности и одиночества. Люди с таким недугом часто сталкиваются с диабетом, ожирением, булимией и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. А еще пациенты с «биполяркой» имеют химические, игровые и сексуальные зависимости.