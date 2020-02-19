Найден самый эффективный способ замедлить старение

Международная группа ученых выяснила, что средиземноморская диета поможет замедлить развитие физической слабости и снизить когнитивные функции, сопровождающие старение.

Как написал портал MedicalXpress, такая диета хорошо скажется на микрофлоре кишечника и уменьшит бактерии, состаривающие человеческий организм.

Ученые испытали это на 612 добровольцах в возрасте от 65 до 79 лет из разных европейских стран. Подопытные должны были год держать средиземноморскую диету. Она богата свежими фруктами и овощами, орехами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, но очень скудна на мясо. Другая половина оставила свои пищевые привычки без изменений.

Оказалось, что в первой группе у людей снизилась потеря бактериального разнообразия микрофлоры кишечника, но увеличилось количество бактерий, отвечающих за «здоровое» старение. Они помогают быстрее ходить, функционировать мозгу, а также снижают производство потенциально вредных химических веществ.

Все это связано с большим количеством клетчатки, витаминов и минералов — медь, железо, калий, марганец, магний, витамины B6, В9, C.