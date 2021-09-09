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    09 сентября 2021, 03:50

    Найден новый вирус, вызывающий лихорадку

    Анастасия Кукова

    Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора нашли в образцах сыворотки нескольких россиян новый вирус, вызывающий у людей симптомы лихорадки. Главной особенность является его многокомпонентность. Для размножения в клетке должны соединиться четыре частицы. Пока вирус, получивший название Manych, опасности не представляет. Не исключено, что он может мутировать.

    Найден новый вирус, вызывающий лихорадку

    Как сообщили газете «Известия» специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, вирусом можно заразиться от укуса клеща. Впервые вирус Jingmen tick virus был выделен китайскими вирусологами в 2014 году в железах различных видов клещей. Его находили в Уганде, Гвинее, Европе и приграничных России северных провинциях Китая.

    Теперь российские специалисты нашли близкородственный к JMTV вирус в крови россиян. Его переносят клещи, которые распространяют вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ).

    Manych обнаружили случайно, сообщили изданию в в Ставропольском противочумном институте. Материал 20 ростовских пациентов передали в «Вектор». Новому вирусу присвоили имя в честь реки в Ставрополье. Эксперты пришли к выводу, что новый вирус вызывает вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки. Главными симптомами госпитализированных пациентов были высокая температура около 39 °C и озноб. Все они выздоровели. Вирус Manych был обнаружен только в двух южных регионах России.

    В конце августа в Индии от болезни, предположительно, лихорадки деньге, умерли 70 человек. Переносчиками являются летучие мыши и комары. Вакцины от этой болезни нет.