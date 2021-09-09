Найден новый вирус, вызывающий лихорадку

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора нашли в образцах сыворотки нескольких россиян новый вирус, вызывающий у людей симптомы лихорадки. Главной особенность является его многокомпонентность. Для размножения в клетке должны соединиться четыре частицы. Пока вирус, получивший название Manych, опасности не представляет. Не исключено, что он может мутировать.

Как сообщили газете «Известия» специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, вирусом можно заразиться от укуса клеща. Впервые вирус Jingmen tick virus был выделен китайскими вирусологами в 2014 году в железах различных видов клещей. Его находили в Уганде, Гвинее, Европе и приграничных России северных провинциях Китая.

Теперь российские специалисты нашли близкородственный к JMTV вирус в крови россиян. Его переносят клещи, которые распространяют вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ).

Manych обнаружили случайно, сообщили изданию в в Ставропольском противочумном институте. Материал 20 ростовских пациентов передали в «Вектор». Новому вирусу присвоили имя в честь реки в Ставрополье. Эксперты пришли к выводу, что новый вирус вызывает вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки. Главными симптомами госпитализированных пациентов были высокая температура около 39 °C и озноб. Все они выздоровели. Вирус Manych был обнаружен только в двух южных регионах России.

В конце августа в Индии от болезни, предположительно, лихорадки деньге, умерли 70 человек. Переносчиками являются летучие мыши и комары. Вакцины от этой болезни нет.