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    14 февраля 2021, 19:57

    Найден новый способ борьбы с облысением

    Алена Макаренко

    В Японии нашли новый способ борьбы с облысением. Открытие сделали ученые из Центра исследований динамики биосистем Riken. Об этом сообщил Eurekalert со ссылкой на предоставленные научные данные.

    Найден новый способ борьбы с облысением

    Методы восстановления волос из стволовых клеток искала группа исследователей под руководством Такаси Цудзи. Для этого профессионалы культивировали стволовые клетки мышиных фолликул шерсти и усов в различных средах. Ученые проверили 220 комбинаций различных ингредиентов. Так они узнали, что лучший результат показывает смесь из пяти ингредиентов при высевании клеток на определенной разновидности коллагена.

    Волосы у людей и других млекопитающих представляют собой циклический процесс: отдельные единицы растут, потом выпадают, а на их месте вырастают новые. 81% волосяных фолликул, выращенных из стволовых клеток в среде NFFSE, выдерживает не менее трех таких циклов. А у 79% фолликул в других средах волосы отказывались расти после выпадения.

    «Наша система выявила метод циклической регенерации волосяных фолликул из стволовых клеток. В ближайшем будущем она поможет сделать регенерационную терапию фолликул реальностью», — заявил Такаси Цудзи.

    Доклинические испытания данного метода завершились в 2019 году. Теперь ученым предстоит провести клинические испытания.

    Ранее россиянам рассказали, что морковь — незаменимый источник большого количества витаминов и минералов, полезных для организма человека. Содержащийся в ней витамин А укрепляет структуру волос и ускоряет их рост.