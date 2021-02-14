Найден новый способ борьбы с облысением

В Японии нашли новый способ борьбы с облысением. Открытие сделали ученые из Центра исследований динамики биосистем Riken. Об этом сообщил Eurekalert со ссылкой на предоставленные научные данные.

Методы восстановления волос из стволовых клеток искала группа исследователей под руководством Такаси Цудзи. Для этого профессионалы культивировали стволовые клетки мышиных фолликул шерсти и усов в различных средах. Ученые проверили 220 комбинаций различных ингредиентов. Так они узнали, что лучший результат показывает смесь из пяти ингредиентов при высевании клеток на определенной разновидности коллагена.

Волосы у людей и других млекопитающих представляют собой циклический процесс: отдельные единицы растут, потом выпадают, а на их месте вырастают новые. 81% волосяных фолликул, выращенных из стволовых клеток в среде NFFSE, выдерживает не менее трех таких циклов. А у 79% фолликул в других средах волосы отказывались расти после выпадения.

«Наша система выявила метод циклической регенерации волосяных фолликул из стволовых клеток. В ближайшем будущем она поможет сделать регенерационную терапию фолликул реальностью», — заявил Такаси Цудзи.

Доклинические испытания данного метода завершились в 2019 году. Теперь ученым предстоит провести клинические испытания.

Ранее россиянам рассказали, что морковь — незаменимый источник большого количества витаминов и минералов, полезных для организма человека. Содержащийся в ней витамин А укрепляет структуру волос и ускоряет их рост.