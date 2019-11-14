  • Найден быстрый способ избавиться от депрессии

    14 ноября 2019, 10:14

    Александра Ломейко

    Ученые нашли довольно простой способ, который позволяет облегчить самочувствие страдающим депрессией. Нужно всего лишь заниматься йогой и дыхательными практиками. Лучше станет чуть ли не после первого сеанса.
    Найден быстрый способ избавиться от депрессии

    Соответствующие выводы сделали ученые из Школы медицины Бостонского университета, проведя исследование. Его результаты опубликованы на портале MedicalXpress.

    «Йога и дыхательные упражнения могут улучшить симптомы депрессии и тревоги как в краткосрочной перспективе — с каждым сеансом, так и в совокупности в долгосрочной перспективе — в течение трех месяцев», — отмечено в материале.

    Поможет йога, по мнению специалистов, при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства.

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    В исследовании ученых участие приняли 30 человек, которых разделили на группы и наблюдали за ними около 90 дней. Улучшение состояния людей стало заметно уже через месяц — они говорили, что лучше спят, спокойны и позитивно настроены. Менее выраженными оказались и симптомы физического истощения и тревоги.

    Один из авторов исследования, нейробиолог Мариса Сильвери заметила, что благодаря полученным данным к занятиям йогой удастся привлечь большее количество людей, а их здоровье и самочувствие при этом улучшится.

    «Эти данные имеют решающее значение для сопутствующих исследований основ нейробиологии, которые помогут выяснить, как „работает йога“», — заключила Сильвери.