Найден быстрый способ избавиться от депрессии

Ученые нашли довольно простой способ, который позволяет облегчить самочувствие страдающим депрессией. Нужно всего лишь заниматься йогой и дыхательными практиками. Лучше станет чуть ли не после первого сеанса.

Соответствующие выводы сделали ученые из Школы медицины Бостонского университета, проведя исследование. Его результаты опубликованы на портале MedicalXpress.

«Йога и дыхательные упражнения могут улучшить симптомы депрессии и тревоги как в краткосрочной перспективе — с каждым сеансом, так и в совокупности в долгосрочной перспективе — в течение трех месяцев», — отмечено в материале.

Поможет йога, по мнению специалистов, при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства.

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В исследовании ученых участие приняли 30 человек, которых разделили на группы и наблюдали за ними около 90 дней. Улучшение состояния людей стало заметно уже через месяц — они говорили, что лучше спят, спокойны и позитивно настроены. Менее выраженными оказались и симптомы физического истощения и тревоги.

Один из авторов исследования, нейробиолог Мариса Сильвери заметила, что благодаря полученным данным к занятиям йогой удастся привлечь большее количество людей, а их здоровье и самочувствие при этом улучшится.

«Эти данные имеют решающее значение для сопутствующих исследований основ нейробиологии, которые помогут выяснить, как „работает йога“», — заключила Сильвери.