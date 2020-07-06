Наименьшее количество зараженных коронавирусом зафиксировали в Чехии
Чешская республика отличилась в статистике по зарегистрированным случаям заражения коронавирусной инфекцией. За последние две недели в стране наблюдается наименьший прирост, сообщил ТАСС.
За прошедшие выходные зафиксировано около 200 новых случаев: в воскресенье, 5 июля, болезнь подтвердилась у 75 человек, а днём ранее — у 121.
Специалисты нашли возможную причину уменьшения прироста, сообщает Газета.ru. В эти дни в Чехии отмечали государственно-церковный праздник в честь святых братьев Кирилла и Мефодия. Из-за празднества сократилось количество проведенных тестов на COVID-19.
С момента начала эпидемии в чешской республике вылечились от коронавируса 7 864 человек, скончались - 348.
По новым выявленным случаям заражения лидируют США, Бразилия, Индия и Россия. За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали более 6,5 тысячи заболевших.