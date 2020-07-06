Наименьшее количество зараженных коронавирусом зафиксировали в Чехии

За прошедшие выходные зафиксировано около 200 новых случаев: в воскресенье, 5 июля, болезнь подтвердилась у 75 человек, а днём ранее — у 121.

Специалисты нашли возможную причину уменьшения прироста, сообщает Газета.ru. В эти дни в Чехии отмечали государственно-церковный праздник в честь святых братьев Кирилла и Мефодия. Из-за празднества сократилось количество проведенных тестов на COVID-19.

С момента начала эпидемии в чешской республике вылечились от коронавируса 7 864 человек, скончались - 348.

По новым выявленным случаям заражения лидируют США, Бразилия, Индия и Россия. За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали более 6,5 тысячи заболевших.