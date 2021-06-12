Наибольшее с 26 декабря число новых случаев ковида выявили в Москве

Самый высокий показатель новых случаев коронавируса с 26 декабря выявлен в Москве — 6701. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в столице зарегистрировали наибольшее число новых случаев коронавируса с 14 января. По данным статистики, в тот день первого месяца года было выявлено 5893 новых случая.

А по информации на 12 июня, среднесуточный прирост в Москве составил 6701. В Московской области зарегистрировано 889 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 867.

А наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Магаданской области (пять), Ненецком автономном округе (три), Чукотском автономном округе (один), написал RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что горожане стали тяжелее переносить ковид. Многие пациенты находятся на ИВЛ. Весенний пик пандемии сдвинулся на июнь–июль. Иммунитет от коронавируса получили около половины жителей столицы, но ситуация все равно пока остается тяжелой. С середины мая фиксируется рост ежесуточного прироста случаев заболевания.

С начала июня в Москве выявили 10 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. Проверочные рейды проходят на всем транспорте столицы каждый день.