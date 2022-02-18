Наибольшее количество выздоровевших после COVID-19 за месяц зафиксировали 18 февраля

Оперштаб зафиксировал наибольшее количество выздоровевших после перенесенного COVID-19 18 февраля. За прошедшие сутки излечились 198 369 человек по всей России, что указано на официальном сайте.

Ситуация с количеством заболевших за день в последнюю неделю стабилизировалась. К 18 февраля оперштаб отметил 180 071 заболевшего, почти столько же выявленных случаев было и за прошедшие два дня.

Госпитализировали по состоянию на сегодняшнюю дату 18 632 человека, 784 человека с подтвержденным диагнозом скончались.

По регионам ситуация такова, что лидирующую позицию антирейтинга по заболеваемости занял Санкт-Петербург — в городе за сутки подтвердились 16 398 случаев COVID-19. В Москве коронавирус выявили у 8308 человек, в Московской области — у 5161 человека.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 400 621 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом выздоровевших в столице больше, чем в Петербурге. Справился с ковидом в Москве 38 981 человек, тогда как в Северной столице 28 876 выздоровевших. В Московской области с больничного сняли 9410 человек.