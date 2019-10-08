«Надо прививаться»: доктор рассказал, как не заболеть гриппом

Главный врач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил, что грипп — это опасная инфекция, которую, по его мнению, нельзя вылечить.

«Ежегодно умирают тысячи и десятки тысяч людей, об этом надо помнить. Точной цифры мы не знаем, потому что статистика идет от верифицирования вирусологического диагноза», — объяснил врач.

Он посоветовал устраивать для организма профилактику либо не попадать в места, где есть большое скопление народа. По его словам, избежать осложнений и долгой болезни помогут прививки. Также он советует принимать витамины.

«В реальности предотвратить грипп помогут только прививки, они нужны всем. Особенно детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Грипп, если и не 100% предотвращается прививкой, а процентов на 60, то осложнения от гриппа предотвращаются на 40%. У меня в больнице за годы, что я здесь, не умер ни один привитый, а непривитых очень много. Надо прививаться», — заключил Александр Мясников.