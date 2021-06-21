Врач-терапевт Елена Карякина предупредила, что нужно постепенно подходить к обливанию холодной водой и купанию в ней. Иначе может возникнуть спазм сосудов, передает «Вечерняя Москва».

«Надо постепенно к этому приходить. Начинать с обычного душа, каждый день делать его чуть холоднее. Постепенно человек доходит до холодной воды — закаливание», — объяснила Карякина.

Она предостерегла от того, чтобы обливаться холодной водой после того, как человек перегрелся или распарился на жаре. В особенности это противопоказано пожилым людям, поскольку возможны определенные проблемы, вплоть до разрыва аневризмы.