К такому выводу вирусолог пришел, исходя из ежедневного графика заболеваемости в России. По его словам, по нему можно четко увидеть две волны. Вторая меньше и начинается более плавно.

Нетесов отметил, что необходимо создать правила, которые россияне будут выполнять, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Нам надо не только устанавливать правила, но и соблюдать их. А для этого надо наладить контроль за мерами, и иногда приходится вводить штрафы», — пояснил специалист.

Он напомнил, что после введения крупных денежных штрафов в Италии за несоблюдение масочного режима, рост заболеваемости понизился.