«Надежда есть»: Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году

Масочный режим могут отменить уже в 2021 году, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

Есть надежда, что люди уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, считает Попова.

«Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом. И, во-вторых, мы прививаемся», — заявила главный санитарный врач страны.

Глава Роспотребнадзора отметила, что коронавирус «потихонечку уходит». По ее словам, COVID-19, скорее всего, действительно станет сезонным заболеванием. Антитела к вирусу уже выработались у 20–25% граждан страны, считает глава ведомства, но нужно, чтобы все, кого еще не переболел, привились. Распространения «британского» штамма коронавируса в РФ пока не наблюдается, добавила она.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й «годом смерти», сообщила «Газета.ru». Глава международной организации напомнил, что жертвами пандемии стали два миллиона человек.