Начнется ли дефицит чеснока из-за коронавируса? Комментарий Союза потребителей

Также возможный дефицит предполагался из-за ажиотажа вокруг профилактики китайской пневмонии — многие предпочитают лечиться народными средствами.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заверил, что Россию эта участь минует.

«Мы и до того, как Китай стал крупным производителем не испытывали у нас в стране проблем с чесноком», — рассказал он.

Также Шелиц напомнил о сообщении ВОЗ, что «товары, поставляемые из Китая, не могут быть переносчиками коронавируса», так как он распространяется только воздушно-капельным путем.