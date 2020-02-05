Начнется ли дефицит чеснока из-за коронавируса? Комментарий Союза потребителей
Специалисты Россельхозбанка полагают, что возможен дефицит чеснока после прекращения поставок из Китая. Союз потребителей опроверг это. Об этом сообщила НСН.
Также возможный дефицит предполагался из-за ажиотажа вокруг профилактики китайской пневмонии — многие предпочитают лечиться народными средствами.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заверил, что Россию эта участь минует.
«Мы и до того, как Китай стал крупным производителем не испытывали у нас в стране проблем с чесноком», — рассказал он.
Также Шелиц напомнил о сообщении ВОЗ, что «товары, поставляемые из Китая, не могут быть переносчиками коронавируса», так как он распространяется только воздушно-капельным путем.