Начинать «новую жизнь» 1 января — плохая идея: мнение врача
Все начинается с жесткой диеты, которая сначала действительно показывает результат. Вес уходит, но есть и другие последствия: выпадение волос. Около 10% всех волос на голове находятся в стадии роста — это постоянный процесс.
Если же человек находится в сильном стрессе, физическом или эмоциональном, а недоедание провоцирует оба этих фактора, то большая часть волос включит свой цикл роста, потому что питания на всех не хватит. А после цикла роста волосы обычно выпадают, чтобы дать рост новым. Но они не появятся, потому что им нечем питаться.
Второй момент: отказ от красного мяса и углеводов. Это самый драматический момент для кожи. Большинство диет советуют ограничить или вырезать такие продукты, как красное мясо, цельнозерновые и сухие завтраки, которые являются основным источником железа. Дефицит этого витамина приводит к зуду кожи и выпадению волос.
Проконсультируйтесь с диетологом и дерматологом, чтобы составить рацион питания, который позволит терять вес, а не важные элементы.
Сильная физическая нагрузка нетренированных мышц приведет к прыщам. Такой эффект проявляется, когда какой-то из предметов спортивной одежды натирает кожу. Сначала появляется тепловая сыпь, на смену которой придут прыщи. Кроме того, все это вызывает зуд. Для тренировки используйте свободную одежду и найдите тренера, который будет за вами следить.
Отсутствие витаминов и трещины на губах связаны. Дефицит витаминов А и К ведет к изменению цвета кожи, а без витамина B трескаются губы и появляется сыпь по обеим сторонам рта. Врач рекомендовал использовать здоровую диету, в которой достаточно белков, сложных углеводов жиров, фруктов и овощей каждый день.
Начать улучшать себя можно в любой момент. Ждать для этого Нового года совершенно не нужно. Главное просто захотеть.