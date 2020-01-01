Перед наступлением Нового года каждый дает себе обещание стать немножечко лучше: похудеть, заняться спортом и правильно питаться. Британский дерматолог Дэниел Гласс несколько лет назад рассказал, почему этого делать нельзя без совета диетолога, врача и тренера. Самое время вспомнить его советы.

Все начинается с жесткой диеты, которая сначала действительно показывает результат. Вес уходит, но есть и другие последствия: выпадение волос. Около 10% всех волос на голове находятся в стадии роста — это постоянный процесс.

Если же человек находится в сильном стрессе, физическом или эмоциональном, а недоедание провоцирует оба этих фактора, то большая часть волос включит свой цикл роста, потому что питания на всех не хватит. А после цикла роста волосы обычно выпадают, чтобы дать рост новым. Но они не появятся, потому что им нечем питаться.

Второй момент: отказ от красного мяса и углеводов. Это самый драматический момент для кожи. Большинство диет советуют ограничить или вырезать такие продукты, как красное мясо, цельнозерновые и сухие завтраки, которые являются основным источником железа. Дефицит этого витамина приводит к зуду кожи и выпадению волос.

Проконсультируйтесь с диетологом и дерматологом, чтобы составить рацион питания, который позволит терять вес, а не важные элементы.

Сильная физическая нагрузка нетренированных мышц приведет к прыщам. Такой эффект проявляется, когда какой-то из предметов спортивной одежды натирает кожу. Сначала появляется тепловая сыпь, на смену которой придут прыщи. Кроме того, все это вызывает зуд. Для тренировки используйте свободную одежду и найдите тренера, который будет за вами следить.

Отсутствие витаминов и трещины на губах связаны. Дефицит витаминов А и К ведет к изменению цвета кожи, а без витамина B трескаются губы и появляется сыпь по обеим сторонам рта. Врач рекомендовал использовать здоровую диету, в которой достаточно белков, сложных углеводов жиров, фруктов и овощей каждый день.

Начать улучшать себя можно в любой момент. Ждать для этого Нового года совершенно не нужно. Главное просто захотеть.