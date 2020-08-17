Начался второй этап испытаний вакцины от коронавируса в «Векторе»

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. К тестированию подключились добровольцы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно, сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком, специальным образом, чувствуют себя хорошо», — приводит «Интерфакс» слова Поповой.

Глава ведомства отметила, что никаких побочных эффектов после введения лекарства у добровольцев не выявили. На месте укола нет даже покраснения. Попова подчеркнула, что в России должно быть несколько вакцин от нового вируса.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Лекарство разработали в институте имени Гамалеи.

Первыми прививать начнут медиков и учителей. Лекарство будет бесплатным. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.