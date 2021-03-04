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    04 марта 2021, 13:36

    Начальник «Ленэкспо» заявил о готовности госпиталя к новой волне коронавируса

    Полина Петрова

    Начальник госпиталя для ветеранов войн «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге Максим Кабанов заявил о готовности учреждения к третьей волне коронавируса, написал сайт «Петербургский дневник».

    Начальник «Ленэкспо» заявил о готовности госпиталя к новой волне коронавируса

    Уточняется, что новая волна COVID-19 может прийти в город в мае.

    «Если понадобится, мы быстро развернем койки инфекционного стационара в „Ленэкспо“. Правительство города и Комитет по здравоохранению распорядились законсервировать временный инфекционный госпиталь», — отметил медик.

    В заключение Кабанов вспомнил выражение: «если не хочешь войны — готовься к ней».

    Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закончило первый этап доклинических испытаний своей вакцины против коронавируса «Мир-19».