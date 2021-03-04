Начальник «Ленэкспо» заявил о готовности госпиталя к новой волне коронавируса

Начальник госпиталя для ветеранов войн «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге Максим Кабанов заявил о готовности учреждения к третьей волне коронавируса, написал сайт «Петербургский дневник».

Уточняется, что новая волна COVID-19 может прийти в город в мае.

«Если понадобится, мы быстро развернем койки инфекционного стационара в „Ленэкспо“. Правительство города и Комитет по здравоохранению распорядились законсервировать временный инфекционный госпиталь», — отметил медик.

В заключение Кабанов вспомнил выражение: «если не хочешь войны — готовься к ней».

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закончило первый этап доклинических испытаний своей вакцины против коронавируса «Мир-19».