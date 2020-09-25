Началась третья стадия испытаний вакцины китайской компании SinoVac. Видео

Вакцина китайской компании SinoVac способна распознавать различные виды штаммов вируса COVID-19, предполагается делать два укола с интервалом 2-4 недели. Началась третья стадия ее испытаний. Возможно, подтвердится информация о том, что иммунитет может сохраняться после ее применения полгода.

Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор компании SinoVac И Вэйдун. По его словам, разработка препарата началась еще в январе. В третьей стадии клинических испытаний примут участие совершеннолетние граждане Бразилии, Турции и Индонезии.

И Вэйдун уточнил, что в ходе пандемии было выявлено множество различных штаммов коронавируса.

«Мы выяснили, что антитела, вырабатываемые после вакцины, могут обнаружить все виды штамма вируса, поэтому не нужно беспокоиться, что у вакцины нет перекрестной защиты от схожих штаммов», — заявил директор компании.

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Он добавил, что в первых двух фазах испытаний приняли участие более тысячи добровольцев. У 1-3% испытуемых наблюдалось повышение температуры до 37 градусов, но выше 39 градусов она не поднималась никогда. И Вэйдун назвал этот показатель практически идеальным.

«По стандартам ВОЗ, вакцина считается эффективной, если коэффициент защиты не ниже 50%, это минимальный показатель. Мы пока не знаем, какой коэффициент у нашей вакцины, об этом будет известно после завершения третьей стадии испытаний… Я уверен, что у нас будет выше», — заявил глава компании.

По его мнению, для широкого пользования вакцина будет доступна в конце года. Но все зависит от результатов финальных испытаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» сообщил, что жители Московской области смогут получить вакцину от коронавируса к концу года после завершения всех регистрационных мероприятий.