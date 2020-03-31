    31 марта 2020, 19:50

    На въезде в Севастополь установили блокпосты из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город. Эти меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.
    На въезде в Севастополь установили блокпосты из-за коронавируса

    Как сообщается на сайте местного правительства, на пропускных пунктах проверяются все автомобили, которые въезжают на территорию Севастополя.

    По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас в городе находится много туристов из разных городов России. Они нарушают режим изоляции и должны находиться дома.

    «Мы сегодня проверяем все автомобили, паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — подчеркнул Развожаев.

    Он отметил, что информацию о нарушениях режима самоизоляции передадут в правоохранительные органы по месту жительства граждан. На пунктах пропуска у туристов измеряют температуру и просят заполнить анкеты. До посетителей доводят информацию, что в городе не работают санатории и гостиницы.

    Ранее властям Крыма пришлось ужесточить меры, чтобы граждане из регионов не приезжали на юг во время пандемии. Указ об остановке деятельности санаториев и гостиниц в регионе вступил в силу.