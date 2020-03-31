На въезде в Севастополь установили блокпосты из-за коронавируса
Как сообщается на сайте местного правительства, на пропускных пунктах проверяются все автомобили, которые въезжают на территорию Севастополя.
По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас в городе находится много туристов из разных городов России. Они нарушают режим изоляции и должны находиться дома.
«Мы сегодня проверяем все автомобили, паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — подчеркнул Развожаев.
Он отметил, что информацию о нарушениях режима самоизоляции передадут в правоохранительные органы по месту жительства граждан. На пунктах пропуска у туристов измеряют температуру и просят заполнить анкеты. До посетителей доводят информацию, что в городе не работают санатории и гостиницы.
Ранее властям Крыма пришлось ужесточить меры, чтобы граждане из регионов не приезжали на юг во время пандемии. Указ об остановке деятельности санаториев и гостиниц в регионе вступил в силу.