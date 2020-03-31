На въезде в Севастополь установили блокпосты из-за коронавируса

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город. Эти меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте местного правительства, на пропускных пунктах проверяются все автомобили, которые въезжают на территорию Севастополя.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас в городе находится много туристов из разных городов России. Они нарушают режим изоляции и должны находиться дома.

«Мы сегодня проверяем все автомобили, паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — подчеркнул Развожаев.

Он отметил, что информацию о нарушениях режима самоизоляции передадут в правоохранительные органы по месту жительства граждан. На пунктах пропуска у туристов измеряют температуру и просят заполнить анкеты. До посетителей доводят информацию, что в городе не работают санатории и гостиницы.

Ранее властям Крыма пришлось ужесточить меры, чтобы граждане из регионов не приезжали на юг во время пандемии. Указ об остановке деятельности санаториев и гостиниц в регионе вступил в силу.