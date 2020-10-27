В России спрогнозировали выход на плато по коронавирусу

Ситуация с COVID-19 в России может стабилизироваться в первой декаде декабря. Таким образом страна выйдет на плато по коронавирусу в начале зимы. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — приводит ТАСС слова Горелова.

При этом в Москве, по его словам, ситуация стабилизируется быстрее, чем в остальных регионах страны. Это связано с тем, что столица раньше «включилась в эпидемический процесс». В долгосрочной перспективе возможно прийти к нулю выявляемых в день случаев коронавирусной инфекции, считает Горелов.

По его словам, на сегодняшний день переболели COVID-19 менее 1% на планете, в том числе и в России.

«Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая», — объяснил Горелов. Он подчеркнул, что достичь этих сроков быстрее поможет вакцинация.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн заметил, что ситуация с ежесуточным приростом выявленных случаев COVID-19 в России существенно не изменится до нового года. Однако есть все признаки выхода на плато.

В сентябре в мире произошла вторая вспышка коронавируса, которая последовала после летнего затишья. В общей сложности уже более 43 миллионов человек заболели COVID-19 во всех уголках планеты. В России зарегистрировали уже две вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас медики испытывают препараты на безопасность и эффективность.