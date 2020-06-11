На Московском НПЗ запущена система телемедицины для сотрудников

Сотрудники непрерывных производств компании «Газпром нефть», в том числе Московского нефтеперерабатывающего завода, могут получить бесплатную медицинскую консультацию без посещения больниц. Это стало возможным благодаря системе «Телемед». Пообщаться с врачами работники могут дистанционно.

Это позволяет минимизировать прямой контакт в условиях распространения коронавируса, но при этом быстро получать плановые и срочные консультации с любыми медицинскими специалистами, в том числе узкого профиля.

Сам сервис представляет собой мобильное приложение. Систему внедрили в рамках программы «Антивирус». Она сокращает шансы заражения COVID-19 и расширяет комплекс противоэпидемических мер, применяемых в организации. «Телемедом» могут воспользоваться все сотрудники непрерывных производств.

Во время режима нерабочих дней непрерывные производства «Газпром нефти», в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, не прекращали свою деятельность. Для безопасности здоровья сотрудников была создана специальная система барьеров, которая не позволяла инфекции распространиться.

Все работники проходят регулярное тестирование на коронавирус, на проходных у них автоматически измеряют температуру. Все помещения, контактные поверхности и транспорт дезинфицируют, а персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Для создания социальной дистанции передвижения работников по предприятию разграничили.

На автозаправочных станциях сети «Газпром нефть» также приняли меры для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Прикассовые зоны оградили защитными экранами из плексигласа, на пол нанесли ограничительную разметку. Персонал соблюдает масочный режим и проходит регулярное тестирование и измерение температуры перед выходом на смену.

Клиенты АЗС «Газпром нефть» могут оплатить покупку топлива не выходя из автомобиля при помощи мобильных приложений.