Стоматолог назвал способы экономии на лечении зубов
Стоматолог Дедков назвал способы экономии на лечении зубов
Услуги стоматологов зачастую стоят довольно дорого, но всего несколько правил позволят сэкономить на лечении зубов. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Дмитрий Дедков.
По словам специалиста, для начала стоит как следует соблюдать правила личной гигиены полости рта. Чистить зубы необходимо два раза в день. Для этого нужно приобрести щетку с мягкой щетиной, зубную нить и ирригатор.
Как отметил Дедков в разговоре с «Медикфорум», немаловажное значение имеет своевременный контроль состояния десен и зубов. Особенно это правило касается тех, у кого есть предрасположенность к различным проблемам в полости рта. Стоматолог посоветовал исправить прикус, удалить зубы мудрости и проходить профосмотры.
«Посещайте гигиениста! Он будет держать вас в курсе состояния зубочелюстной системы и обучит правильной личной гигиене», — подчеркнул Дедков.
Он добавил, что родителям стоит контролировать, как дети чистят зубы. Детские специалисты рекомендуют помогать до 8-10 лет. Еще стоматолог призвал есть твердую пищу и не употреблять на ночь сладкое.