Стоматолог назвал способы экономии на лечении зубов

Услуги стоматологов зачастую стоят довольно дорого, но всего несколько правил позволят сэкономить на лечении зубов. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Дмитрий Дедков.

По словам специалиста, для начала стоит как следует соблюдать правила личной гигиены полости рта. Чистить зубы необходимо два раза в день. Для этого нужно приобрести щетку с мягкой щетиной, зубную нить и ирригатор.

Как отметил Дедков в разговоре с «Медикфорум», немаловажное значение имеет своевременный контроль состояния десен и зубов. Особенно это правило касается тех, у кого есть предрасположенность к различным проблемам в полости рта. Стоматолог посоветовал исправить прикус, удалить зубы мудрости и проходить профосмотры.

«Посещайте гигиениста! Он будет держать вас в курсе состояния зубочелюстной системы и обучит правильной личной гигиене», — подчеркнул Дедков.

Он добавил, что родителям стоит контролировать, как дети чистят зубы. Детские специалисты рекомендуют помогать до 8-10 лет. Еще стоматолог призвал есть твердую пищу и не употреблять на ночь сладкое.