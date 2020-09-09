На курортах еще лето. «Бархатный сезон» начнется к концу сентября

Любимый отдыхающими «бархатный сезон» начнется на российских курортах в середине сентября и продлится до начала октября. Температура воды сейчас находится в районе 24-26 градусов, воздуха — около +30 градусов.

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Там пока еще лето. „Бархатный сезон“ начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца», — сообщил он.

Вильфанд подчеркнул, что пока на курортах России продолжается «хорошее лето», а «бархатный сезон» еще не начинался. Так называют период, когда вода в море еще достаточно теплая, но воздух уже не настолько горяч, как в летнюю жару.

Ранее исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев высказал мнение, что россияне не станут массово летать в Египет и ОАЭ после открытия границ.