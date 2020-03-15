На карантин отправлены почти 50 мурманских рыбаков, вернувшихся из Норвегии

На двухнедельный карантин будут помещены 49 рыбаков, вернувшихся в Мурманск из Норвегии. Они прибыли на двух автобусах. Несмотря на отсутствие симптомов, все они сейчас находятся в санитарной зоне МАПП «Борисоглебск».

Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом Мурманской области.

«Всего 49 человек, включая водителей. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов будут направлены на двухнедельный карантин», — говорится в сообщении оперштаба.

В Мурманской области власти уже отменили мероприятия с международным участием, визиты делегаций за границу, и рекомендовали жителям не ездить за границу.

С 15 марта ФСБ временно закроет границы с Польшей и Норвегией.