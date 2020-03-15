    15 марта 2020, 00:08

    На карантин отправлены почти 50 мурманских рыбаков, вернувшихся из Норвегии

    Анастасия Кукова

    На двухнедельный карантин будут помещены 49 рыбаков, вернувшихся в Мурманск из Норвегии. Они прибыли на двух автобусах. Несмотря на отсутствие симптомов, все они сейчас находятся в санитарной зоне МАПП «Борисоглебск».
    На карантин отправлены почти 50 мурманских рыбаков, вернувшихся из Норвегии

    Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом Мурманской области.

    «Всего 49 человек, включая водителей. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов будут направлены на двухнедельный карантин», — говорится в сообщении оперштаба.

    В Мурманской области власти уже отменили мероприятия с международным участием, визиты делегаций за границу, и рекомендовали жителям не ездить за границу.

    С 15 марта ФСБ временно закроет границы с Польшей и Норвегией.