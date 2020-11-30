Минздрав предложил отправлять на экспертизу «вредные» для детей игры

Министерство здравоохранения всерьез задумалось о безопасности игрушек для детей в РФ. Ведомство в новом законопроекте предложило ввести экспертизу некоторых игрушек и компьютерных игр для оценки возможного риска для психического здоровья детей.

Проект «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В нем сказано, что «опасными» могут посчитать настолки и предметы с изображением «оскорбления религиозных чувств верующих» и действий, угрожающих жизни, в том числе сцен самоубийства.

Также под запрет могут попасть эпизоды «насилия и жестокости по отношению к людям или животным».

Негативное влияние на детей могут оказать сцены потребления наркотиков, табака, алкоголя и половых отношений, считают в Минздраве.

«Когда изображают или описывают противоправное поведение, в том числе занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, участие в азартных играх, случаи смерти в унижающей достоинство форме… ведомство будет требовать приостановки обращения таких настольных игр», — сказано в законопроекте.

Экспертизу каждой конкретной игры могут провести по инициативе органов государственной власти, общественных объединений, отдельных россиян или юрлиц. При этом расходы на нее будет оплачивать заявитель.