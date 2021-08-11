Российских туристов предупредили об опасности на египетских курортах

В конце лета солнце на египетских курортах может быть слишком агрессивным, поэтому россиянам стоит быть осторожными на отдыхе. Таким мнением поделилась врач-дерматолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В августе местное солнце очень агрессивно, и нужно обладать отличным физическим здоровьем, чтобы вынести такую жару», — предупредила она.

Специалист отметила, что на курорте крайне важно использовать защитные средства с SPF 50+ и пить больше воды. Кроме того, лучше пребывать в тени в период с 12:00 до 15:00. Также стоит защищать свою голову с помощью головного убора.

«Рекомендуется приобретать средства в виде молочка или крема, но не в виде масла. Масла влияют на кожу, создавая эффект линзы, это негативно сказывается на самой коже, на дальнейшем самочувствии и может способствовать ожогам», — объяснила Татьяна Сулима.