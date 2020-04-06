Пробы будут увозить в лабораторию, а результат отправят на почту заказчику. Услуга платная. Ведомство работает над тем, чтобы «расширить сети и охвата всех регионов РФ».

«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», — сказано в сообщении Роспотребнадзор.

Использоваться будут новые тест-систем ЦНИИЭ. Массовый скрининг воодится для реализации принципа «выявляй, разобщай, лечи». Обратиться в Центр молекулярной диагностики может любой желающий даже без назначения врача.