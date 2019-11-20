Сам врач подтвердил телеканалу РБК, что дело было возбуждено, но отметил, что это было еще в 2014 году — по статье «Халатность».

Каабак рассказал, что это произошло после того, как главный трансплантолог Минздрава Сергея Готье подал свое заключение о том, что препарат не включен в международные клинические рекомендации.

Дети без надежды. Главное об увольнении уникального трансплантолога почки Михаила Каабака Подробнее

Каабак считает выводы Готье ошибочными, он настаивает на том, что препарат используется в Европе. В 2018 году следствием была проведена повторная экспертиза. Она подтвердила правоту Каабака, но дело не закрыли. Коллега трансплантолога Надежда Бабенко проходит по делу как свидетель.

Ранее «360» сообщал, что в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) произошел скандал — был уволен уникальный трансплантолог Михаил Каабак, единственный в России, кто проводит трансплантацию почки детям с весом меньше 10 килограммов.

Родители его пациентов, рассчитывавших на операцию, написали петицию и требуют вернуть врача, потому что он — единственный шанс для их детей на жизнь.