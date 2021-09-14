Россиянам объяснили, как правильно мыть картофель

На кожуре картеля могут быть различные бактерии и пестициды. Чтобы не навредить своему здоровью, перед приготовлением корнеплоды необходимо тщательно мыть.

Для мытья картофеля не нужно использовать мыло или моющие средства, отметил портал Livestrong.com. Очистить кожуру поможет проточная вода и специальная щетка для овощей. Сначала необходимо помыть руки с мылом в течение 20 секунд. Затем можно приступить к мытью картофеля под теплой водой. Щетка предназначена для удаления прилипшей грязи с поверхности корнеплода.

Тщательное мытье особенно важно, если картофель будет готовиться с кожурой. В противном случае овощ нужно почистить чистым ножом. Все зеленые и проросшие части стоит удалить. После этого можно положить картофель в миску и на 20 минут залить водопроводной водой. Перед приготовлением картофель нужно еще раз промыть и насухо промокнуть бумажным или чистым кухонным полотенцем.

Ранее картофель назвали одним из способов избавить разделочную доску от неприятного запаха. Сырым натертым корнеплодом нужно покрыть разделочную доску. Через 15 минут кухонная утварь уже не будет неприятно пахнуть.