Дерматолог посоветовал мыть голову чаще

Редкое мытье головы иногда становится причиной развития кожных болезней. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала дерматолог и косметолог Зоя Константинова.

Она назвала мифом мнение, что людям с жирной кожей головы нужно реже мыть волосы. От редкого мытья кожного сала не выработается меньше. Голову следует мыть так часто, сколько этого требуется.

Норма — для взрослого человека два раза в неделю, а для ребенка один раз в неделю — недостаточна. Голову нужно мыть часто — через сутки или каждый день. Особенно это важно, если кожа головы жирная и пачкается. Если мыть голову реже, это приведет к развитию различных заболеваний, например, себорейного дерматита.

Кроме того, Константинова посоветовала мыться каждый день, написал News.ru. Для этой процедуры подойдет мыло, но лучше воспользоваться гелем для душа. Однако дерматолог порекомендовала не тереть себя мочалкой: кожа и так обновится, а слишком интенсивное трение оставит травмы.

Скрабами стоит пользоваться не чаще одного раза в неделю и только в теплое время года. Во время холодов почти все страдают от излишней сухости кожи из-за отопления.

Использование антиперспирантов не вредно, заявила Константинова. Главное — следовать инструкции и не наносить их часто, достаточно одного раза после душа.