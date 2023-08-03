Здоровье 03 августа 2023, 17:31 Мышиной лихорадкой заразились уже 55 жителей Нижегородской области

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В 2023 году в Нижегородской области 55 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В течение последних пяти лет уровень заболеваемости снизился. Количество пациентов составило 1,75 на 100 тысяч нижегородцев. Данный показатель на 40% ниже ниже аналогичного периода прошлого года. В первой половине 2022 года зафиксировали 94 случая.