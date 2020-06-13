«Мы пережили пик пандемии»: более 40 регионов России вышли на первый этап снятия ограничений

Введенные в регионах ограничения и режим самоизоляции для граждан позволили России пережить пик пандемии и выйти на плато по количеству новых заражений. Об этом заявила на пресс-конференции по выходу регионов из карантинных мер вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Социальное разобщение и сложный период самоизоляции, который мы прошли, были совершенно оправданны. Мы пережили пик пандемии, вышли на плато и постепенно, от региона к региону снижаем темпы прироста новых случаев коронавирусной инфекции», — заявила вице-премьер.

Татьяна Голикова уточнила, что на первый этап снятия ограничительных мер вышли уже 43 региона. Шесть субъектов находятся на втором этапе. Остальные, благодаря улучшению ситуации, начали двигаться к первому этапу отмены карантинных мер.

«Конечно, каждый регион для себя принимает свою стратегию, но я очень надеюсь, что все выходят аккуратно», — отметила она. Татьяна Голикова подчеркнула, что тестирование граждан России на коронавирус продолжится.

Вице-премьер напомнила, что после снятия ограничений Россию ждут важные события.

«В первую очередь это, конечно, парад к 75-летию Победы, который нам не удалось провести 9 мая, и мы его будем проводить 24 июня. Голосование за основной закон, Конституцию, и я не могу не упомянуть ЕГЭ. Конечно, безопасность ребят имеет важное значение», — подытожила она.