«Мы не спали!». Студент-медик рассказал о вирусном фото с СОVID-пациентом

В российском сегменте Рунета стала очень популярной фотография, на которой трое медиков в спецодежде лежат на полу в палате больного, подключенного к Сипап-аппарату, предназначенному для нагнетения воздуха в легкие человека. Пользователи пожалели уставших врачей, которые вынуждены были даже спать рядом с больными.

Однако студент-медик Расуль Назаров, один из тех, кто попал на фотографию, сделанную в Центральной медико-санитарной части № 38 Соснового бора (Ленобласть), рассказал «360», что ему, Алексею и Екатерине было вовсе не до сна.

По его словам, пациентка поступила за несколько дней до фотографии. Ее состояние начало ухудшаться в ночь с 26 на 27, так как было довольно сильное поражение легких. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние пациентки продолжало ухудшаться, к вечеру она начала бредить, появилось состояние панической атаки, она бессознательно снимала с себя маску, ворочалась, срывала катетеры, пыталась встать. В два часа ночи в рабочей беседе наши коллеги написали, что срочно нужна помощь Расуль Назаров студент-медик

По его словам, такое бывает редко, когда нет никакой экстренной работы, в отделении находится не так много медицинского персонала, как днем.

«Чтобы работа в отделении не приостанавливалась, мы решили помочь своим коллегам. Мы подменили предыдущих медиков, и остались на всю ночь с пациенткой. Помогали ей и психологически, и не давали ей навредить себе, сняв маску. Под утро измучались, вспотели в костюмах, и решили присесть на холодный пол. Потом прилегли и наблюдали за мониторами, за состоянием пациентки. В восемь утра, когда пришла другая смена мы ушли из этой палаты. Рабочий день начался и у меня», — сообщил Расуль.

По его словам, спать студенты никак не могли. Под действием лекарств пациентка успокоилась, но надо было ежесекундно следить, чтобы она вновь не начала ворочаться и не смогла бессознательно себе навредить.