«Мы меньше сдуваем пыль». Слова немки о «грубости» российских врачей оказались правдивыми

В российском менталитете заложены жесткость и откровенность. Эти черты проявляются у жителей РФ не только с родными и друзьями, но и на работе. Так бывший главный санитарный врачи РФ Геннадий Онищенко прокомментировал «360» впечатления немки о практике в российской больнице.

Это субъективное мнение. Да, у нас характер общения между людьми отличается от немецкого. Он более откровенный и жестковатый. Мы меньше расшаркиваемся, меньше сдуваем пыль. Это наше общее. Это не отношения врача и больного Геннадий Онищенко. депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России.

Онищенко предложил обратить внимание на то, что медсестра Мария Герлиц заметила, что российские врачи лучше проводят диагностику.

«Это наше образование медицинское. Оно менее формализованное, то есть российский врач более заточен на творчество, на то, что каждый больной — индивидуум», — подчеркнул он.

По его словам, европейские и североамериканские врачи, наоборот, более формальны.

Ранее немка Мария Герлиц поделилась впечатлениями от работы медсестрой в больнице Нижнего Новгорода. Да, ей понравилось, как врачи диагностируют болезнь. Часто врачи делают это классическими способами с помощью традиционных методов — прослушиванием стетоскопом и прощупыванием пальцами. По ее словам, такие способы могут быть связаны с элементарным отсутствием современного оборудования. Герлиц не понравилась необщительность российского медперсонала, отсутствие личного пространства и уколы без предупреждения.