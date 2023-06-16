16 июня 2023, 18:10
МВД и Минздрав расширят список средств, противопоказанных при вождении автомобиля
В России обновят список препаратов, которые противопоказаны при вождении машины. Его готовят совместно МВД и Минздрав России, сообщили «Народные новости».
В частности, человеку нельзя будет садиться за руль, если он находится под действием анестетиков, средств для наркоза, антипсихотиков, анальгетиков, барбитуратов, бензодиазепинов и антидепрессантов. Другими словами, нельзя водить машину при приеме препаратов, снижающих реакцию и концентрацию внимания.
Лекарства
Реклама
Реклама