Здоровье 16 июня 2023, 18:10 МВД и Минздрав расширят список средств, противопоказанных при вождении автомобиля

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В России обновят список препаратов, которые противопоказаны при вождении машины. Его готовят совместно МВД и Минздрав России, сообщили «Народные новости».

В частности, человеку нельзя будет садиться за руль, если он находится под действием анестетиков, средств для наркоза, антипсихотиков, анальгетиков, барбитуратов, бензодиазепинов и антидепрессантов. Другими словами, нельзя водить машину при приеме препаратов, снижающих реакцию и концентрацию внимания.

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