Мужчины умирают раньше женщин не только из-за образа жизни. Ученые нашли новое объяснение

Большинство самцов млекопитающих обладают Y-хромосомой и X-хромосомой, самки — двумя X-хромосомами. Клетки мужчин содержат две (реже несколько) X-хромосомы и одну Y-хромосому или одну X-хромосому и две Y-хромосомы (XYY-синдром). Что касается женщин, то они обладают одной или несколькими X-хромосомами.

Биологи проверили гипотезу о том, что Y-хромосома не может полностью защитить организм от вредных мутаций в X-хромосоме. Если говорить о самках млекопитающих (две Х-хромосомы), то одну дефектную ДНК может компенсировать нормальная ДНК.

Специалисты проанализировали информацию о продолжительности не только людей, но и млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, паукообразных, тараканов, жуков, кузнечиков, бабочек и мотыльков. Выяснялось, что обладатели Y-хромосомы и X-хромосомы умирают раньше, чем особи с двумя X-хромосомами.

Но исследователи увидели не объяснимую пока аномалию. Самки животных с мужским гетерогаметным полом* живут на 21% дольше самцов. При этом самцы млекопитающих с женским гетерогаметным полом** (птицы и насекомые) обгонят самок по ранней смерти только на 7%. Ученые считают, что возможная причина этого — побочный эффект полового отбора.

* Гомогаметный пол — пол с одинаковыми хромосомами (X-хромосомы). У большинства млекопитающих, в том числе у человека, и насекомых гомогаметный пол — женский (XX). У пресмыкающихся, птиц и бабочек гомогаметный пол — мужской (ZZ).

**Гетерогаметный пол — пол с двумя разными хромосомами (Х-хромосомы — и У-хромосомы).

Раннее ученые заявили, что причиной бесплодия у мужчин могла стать их увлеченность стероидами и добавками с тестостероном.