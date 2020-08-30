Среди пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, мужчины умирают чаще женщин в 1,5 раза. Это связано с работой тестостерона, который является «неким проводником проникновения вируса в клетку».

Такое заявление сделала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова на телеканале «Россия 1».

По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку Елена Малинникова.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академик РАН Арег Тотолян считает, что уровень развития коронавируса связан также и с количеством рецепторов, через которые инфекция проникает в организм человека. Он пояснил, что их количество увеличивается у людей с возрастом. Кроме того, оно растет также у курильщиков — у них уровень рецепторов значительно выше, чем у тех, кто не курит.

Ранее специалисты выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, которые подавляют синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от коронавирусной инфекции примерно в четыре раза. Такой вывод они сделали во время наблюдений за пациентами с диагностированным раком, которые перенесли COVID-19.

Профессор университета Лугано (Швейцария) Андреа Алимонти считает, что прием таких препаратов может положительно сказываться на здоровье каждого мужчины, который заразился коронавирусом. Он уверен — лекарства способны помочь справиться с инфекцией не только пациентам с раком.