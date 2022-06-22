Мужчина заразился «супергонореей» после секса с проституткой

Австриец заразился новым штаммом гонореи, устойчивым к обычным методам лечения. Об этом сообщил научный журнал Eurosurveillance.

Согласно отчету, 50-летний мужчина занимался сексом без презерватива с работницей секс-бизнеса в Камбодже в апреле 2022 года.

Мазок показал, что штамм очень устойчив к азитромицину, который обычно является одним из первых антибиотиков, используемых для лечения гонореи. Также инфекция устойчива к другим антибиотикам, включая цефтриаксон, цефиксим, цефотаксим, ципрофлоксацин и тетрациклин.

Ученые предположили, что этот штамм устойчив к большинству антибиотиков, обычно используемых для лечения инфекции.

Это второй случай обнаружения штамма «супергонореи» после того, как в 2018 году в нескольких странах был обнаружен еще один.

По данным Всемирной организации здравоохранения, термин «супергонорея» относится к микробу, который имеет высокий уровень устойчивости к рекомендуемым в настоящее время методам лечения.

В большинстве случаев гонорея не вызывает симптомов, но все же может вызывать серьезные осложнения, такие как бесплодие, если инфекцию невозможно вылечить.