Мужчина всю ночь играл на смартфоне. Утром он ослеп на один глаз

Китайский школьник получил косоглазие из-за смартфона Подробнее

Мужчина играл в установленные на своем смартфоне игры на протяжении всей ночи. Проснувшись на следующее утро, китаец снова потянулся за телефоном, но включив его, он понял, что совершенно ничего не видит левым глазом.

Мужчина прошел обследование в больнице, по результатам которого врачи установили, что от перенапряжения у него лопнул сосуд в глазу. Это привело к кровоизлиянию. Такое состояние называется вальсальной ретинопатией, чаще всего оно бывает вызвано тяжелыми физическими нагрузками.

Последствия от ночных игр на телефоне оказались очень серьезными: мужчине потребовалась операция. Врачи с помощью лазера прокололи пациенту сетчатку. Сейчас мужчина уже идет на поправку. По прогнозу медиков, его зрение восстановится через месяц.