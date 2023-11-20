Здоровье 20 ноября 2023, 04:05 Мужчина в Словакии чуть не потерял член после пробежки Регулярные пробежки вызвали тромб в пенисе у мужчины в Словакии Freepik

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Житель Словакии чуть не лишился пениса из-за постоянных физических нагрузок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как отметили авторы статьи, 44-летний мужчина вел активный образ жизни, каждое утро отправлялся на пробежку. Все изменилось, когда у словака началась сильная боль в области члена и непрерывная эрекция.

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Через два дня мучений спортсмен пришел в больницу, где в его пенисе обнаружили тромб диаметром 18 миллиметров. Он представлял собой две губчатые трубки, проходящие через половой орган.

По словам врачей, причиной появления недуга стала физическая активность, однако тромбы вызвали не сами упражнения, а неграмотная реабилитация после них. Непрофессиональным спортсменам посоветовали периодически обследоваться у специалистов, чтобы вовремя вылечить возможные отклонения.

Ранее американские ученые определили, какой размер пениса считается «удачным». По их данным, средняя величина детородного органа у мужчин составила 13,1 сантиметров. Все, у кого длина больше, могут считать, что им «повезло».