Здоровье 07 апреля 2023, 05:37 Мужчина похудел на 11 килограммов за три месяца и раскрыл свой секрет Unsplash

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Медработник Ян Тань из Сингапура за три месяца похудел на 11 килограммов. Самым главным в борьбе с лишними килограммами он назвал правильное питание и физические упражнения. Об этом мужчина рассказал изданию Men’s Health.

Тань с детства занимался спортом, участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике и гребле на каноэ. Став взрослым, он продолжал вести активный образ жизни и несколько раз в неделю посещал тренажерный зал. Несмотря на это, у него был высокий процент жира в организме, а максимальный вес составлял 92 килограмма. Он ненавидел вставать на весы и смотреть на свое отражение в зеркале. Однажды медицинский работник увидел статью о людях, которые сбросили вес, и решил, что будет придерживаться здорового образа жизни и похудеет.

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Мужчина говорит, что правильное питание и физические упражнения — два главных помощника в избавлении от лишнего веса. Раньше он ел много мучных изделий и еду на вынос. Теперь Тань предпочитает свежие фрукты и овощи, ест куриную грудку, рыбу и перекусывает протеиновыми батончиками. Кроме того, медработник носит с собой карманные весы и следит за тем, сколько он съедает за день, записывая все свои приемы пищи в специальном приложении.

«Людям, которые действительно хотят добиться результатов, я рекомендую заниматься с хорошим тренером. Даже будучи медицинским работником, разбирающимся в анатомии человека, силовых тренировках и питании, мне было трудно собрать все это воедино без помощи специалиста», — отметил он.

Сингапурец начал проходить более 10 тысяч шагов ежедневно, три раза в неделю по часу заниматься силовыми тренировками, а в остальные дни — аэробными упражнениями. Всего за три месяца такими темпами он сбросил 11 килограммов.