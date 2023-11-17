Здоровье 17 ноября 2023, 12:36 Мужчина из Новосибирска с вилами в голове отделался ухудшением зрения одного глаза Минздрав Новосибирска заявил, что пациента с вилами в голове спасали 3,5 часа Unsplash

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В Новосибирске мужчине проткнули вилами голову. Зубцы вошли на глубину 11 сантиметров, операция по их извлечению длилась 3,5 часа. Жизненно важные участки мозга не пострадали, и пациент отделался ухудшением зрения, сообщил Минздрав региона.

Врачи горбольницы № 1 провели уникальную операцию. Пациент с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ранением головы, закрытыми переломами шести ребер, субарахноидальным кровоизлиянием и пневмотораксом поступил в приемное отделение вечером 3 ноября. Консилиум постановил, что из-за кровотечения извлекать вилы целиком опасно. Спасатели отпилили инструмент, оставив зубцы на глубине 11 сантиметров, и передали пациента нейрохирургам.

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Операция длилась 3,5 часа. Первым удалили зубец, который прошел через височную кость за глазное яблоко. Клетчатка заплыла кровью, но зрительный нерв уцелел. Второй зубец находился в полусантиметре от ствола головного мозга по всему основанию черепа под твердой мозговой оболочкой и попал в заднюю черепную ямку. После его извлечения 53-летний мужчина потерял 700 миллилитров крови за пять минут.

«Врачи осторожно говорят, что серьезная травма, похоже, обойдется практически без последствий. <…> Скорее всего, только останется сниженным зрение правого глаза», — сообщила пресс-служба министерства.

Мужчина получил травму во время конфликта на стоянке. Знакомый воткнул ему вилы в голову. Следком возбудил уголовное дело.