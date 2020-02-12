Мужчина из КНР вылечился от коронавируса в Забайкалье. Теперь китайской пневмонией в России не болеет никто

Гражданина Китая, лечившегося от коронавируса в Забайкалье, выписали. Теперь оба заболевших пациента в России выздоровели.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой», — сообщил главный врач больницы в Чите Сергей Юрчук, его цитирует РИА «Новости».

Жену и дочь гражданина Китая Ван Юньбиня оставили в больнице до 14 февраля, поскольку они контактировали с больным. Сам мужчина тоже собирается пока оставаться в Чите.

Во вторник выписали китайскую студентку, лечившуюся от коронавируса в Тюменской области.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря, первыми заболели жители и гости Уханя. За полтора месяца им заразились 44,2 тысячи человек, из них скончались более 1,1 тысячи. В России было два случая, в Тюменской области и Забайкальском крае.

Возбудителю заболевания дали официальное название COVID-2019.