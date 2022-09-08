Мужчин с ожирением предупредили о снижении полового влечения | 360°

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Мужчин с ожирением предупредили о снижении полового влечения

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Профессор, бариатрический хирург с 40-летним стажем, почетный президент Общества бариатрических хирургов Юрий Яшков в беседе с Lenta.ru рассказал, каки образом ожирение влияет на снижению полового влечения у мужчин. 

По словам профессора, лишний вес влияет на гормональный фон за счет висцерального жира, тем самым снижая половое влечение и сексуальные возможности.

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«Жировая ткань является метаболически активной, и большое количество жировых отложений, особенно в брюшной полости (так называемое висцеральное ожирение), однозначно негативно влияет на гормональный фон. У мужчин это выражается в падении уровня тестостерона, что, соответственно, приводит к снижению либидо, сексуальной потенции и репродуктивных возможностей», — процитировало РИА ФАН слова медика. 

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Ожирение влияет не только на репродуктивную систему организма, но и на все его системы в целом. Если оно уже наступило, необходимо обращаться к профильному специалисту, резюмировал Яшков. 

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