Мужчин с ожирением предупредили о снижении полового влечения | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Мужчин с ожирением предупредили о снижении полового влечения

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Профессор, бариатрический хирург с 40-летним стажем, почетный президент Общества бариатрических хирургов Юрий Яшков в беседе с Lenta.ru рассказал, каки образом ожирение влияет на снижению полового влечения у мужчин.

По словам профессора, лишний вес влияет на гормональный фон за счет висцерального жира, тем самым снижая половое влечение и сексуальные возможности.

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«Жировая ткань является метаболически активной, и большое количество жировых отложений, особенно в брюшной полости (так называемое висцеральное ожирение), однозначно негативно влияет на гормональный фон. У мужчин это выражается в падении уровня тестостерона, что, соответственно, приводит к снижению либидо, сексуальной потенции и репродуктивных возможностей», — процитировало РИА ФАН слова медика.

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Ожирение влияет не только на репродуктивную систему организма, но и на все его системы в целом. Если оно уже наступило, необходимо обращаться к профильному специалисту, резюмировал Яшков.

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