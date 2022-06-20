Мутация придет с востока: летом в мире появится новый штамм коронавируса

Этим летом в Китае или в другой восточной стране появится новый штамм коронавируса. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик Нелли Соседова. Она дала прогноз, когда распространение очередного варианта COVID-19 станет угрожать России.

Соседова подчеркнула, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться, а ее штамм — мутировать. Появление нового варианта врач ожидает уже этим летом.

«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — предположила она.

По словам медика, традиционно РНК-вирусы, к которым относится и возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад. В связи с этим новый штамм придет в Россию к осени, что способно привести к подъему заболеваемости.

«До нас он дойдет в сентябре–октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России», — сказала Соседова.

Врач считает, что от предыдущих вариантов вируса россияне защищены вакцинацией, однако оценить опасность новых штаммов пока нельзя.