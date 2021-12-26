Ученые сообщили об опасной мутации штамма «альфа»

Изменения в варианте коронавируса «альфа» сводят на нет работу иммунной системы человека. Такие выводы ученых опубликованы в медицинском журнале Nature.

Изменения в вирусе привели к тому, что при заражении организм человека начинает вырабатывать повышенное количество так называемых белков-антагонистов, которые блокируют работу иммунной системы человека. Ранее подобные мутации были выявлены в штаммах «дельта» и «омикрон».

Как пояснили ученые, белки N, Orf6 и Orf9b позволяют вирусу обходить иммунный ответ в организме. Клетки не начинают вырабатывать интерферон на ответ проникновение вируса.

«Из-за указанных мутаций вируса „альфы“ он лучше прячется от защитных систем механизма, чем чистый вариант COVID-19», — подчеркивают ученые.

Отмечается, что определенные мутировавшие цепи вируса также были обнаружены в штаммах «дельта» и «омикрон». Однако ученые допускают, что заразность этих вариантов кроется в мутировавшем шиповидном белке.