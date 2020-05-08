Мутации коронавируса пока не позволили ученым разгадать его природу

Коронавирус мутирует и проявляет себя по-разному в организмах людей, так что ученые еще не до конца изучили его природу. Об этом сказал директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов.

«Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошел до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведет у того или иного человека», — отметил Армаис Камалов интервью RT.

Камалов отметил, что у части людей COVID-19 протекает очень легко, и кажется, что его не надо бояться. Но есть те пациенты, у которых достаточно сильно поражена легочная ткань.

Из-за разной динамики Камалов и его коллеги подбирают лечение для каждого пациента индивидуально. По его словам, они отошли от стереотипов, которые использовали поначалу.

Камалов призвал не паниковать, но следовать правилам защиты от коронавируса. Он считает, что от психического состояния зависит сила иммунной системы.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. С января вирус стал распространяться по другим странам. В России, по информации на 8 мая, выявили больше 187 тысяч случаев заражения коронавирусом.