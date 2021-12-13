Мурашко: жизни зараженных «омикроном» россиян ничего не угрожает

Жизни пациентов, заразившихся штаммом «омикрон» и находящихся в России, ничто не угрожает. В Минздраве пояснили, что люди получают минимальную терапию.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию стабильной в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим», — сказал он.

Среди заболевших, обратил внимание Мурашко, много людей с уже приобретенным иммунитетом к «омикрону». При этих условиях COVID-19 протекает либо без каких-либо симптомов, либо с незначительными клиническими проявлениями.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточняла, что новым штаммом коронавируса заразились уже 16 россиян из 177 вернувшихся из-за границы. За ними наблюдают медики.