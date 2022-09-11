Здоровье 11 сентября 2022, 01:50 Поделиться Telegram

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Viber Потребление алкоголя в России снизилось на 43% — Мурашко Глава Минздрава Мурашко: потребление алкоголя в России снизилось на 43% РИА «Новости»

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Потребление спиртных напитков россиянами с 2008 года снизилось на 43%, в минувшем году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова привело РИА «Новости».

В стране снизились показатели заболеваемости и смертности, связанные с потреблением алкоголя. Мурашко подчеркнул, что алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособного возраста.

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Спиртные напитки усугубляют течение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также болезней желудочно-кишечного тракта, подытожил министр.

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Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября, сообщил сайт «Аргументы и факты». В этот день во всех городах страны запланированы мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от алкоголя

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